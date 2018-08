Meteo, nel weekend clima "autunnale"

Allerta gialla della Protezione civile in 6 Regioni, tra cui anche la Calabria, già martoriata dalla tragedia del Pollino, su entrambi i versanti, Jonico e tirreno.

L’allerta gialla riguarda il rischio idraulico. Stessa situazione in Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Veneto, unica regione del Nord Italia coinvolta.

Il timore è che si possano verificare bombe d’acqua e nubifragi che possano provocare nuovi dissesti idrogeologici. Ieri si è abbattuto un forte temporale a Massafra, Taranto, che ha provocato diversi disagi e allagamenti. Un sottopasso è stato chiuso proprio per evitare fosse invaso dal fango.

Una tromba d’aria, sempre ieri, si è abbattuta a Catanzaro Lido, distruggendo diversi stabilimenti. Non è andata meglio a Bosa, in Sardegna, dove il paese è stato allagato da un nubifragio.

Spiegano i metereologi come “le condizioni atmosferiche sull’Italia non subiranno sostanziali modifiche probabilmente fino alla giornata di venerdì. L’atmosfera resterà instabile, quindi favorevole alla formazione di molti temporali, non solo attorno alle aree montuose, ma localmente anche nelle località di mare, specialmente quelle del sud e delle isole maggiori. Nel frattempo il caldo resterà intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche sfiorare i 35 gradi”.

Nel fine settimana vedremo un calo delle temperature, a causa del passaggio di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia, accompagnata da temporali, soprattutto al Nord.

Il Sud non dovrebbe essere interessato da questa perturbazione, anche se nei prossimi giorni i temporali saranno localizzati ma intensi, con il rischio di bombe d’acqua, grandinate e forti raffiche di vento.

E’ presto per dire che stia arrivando in anticipo l’autunno, tuttavia il prossimo week-end avrà un clima decisamente poco estivo, da Nord a Sud.