Allerta meteo in Puglia: violenta mareggiata danneggia Nardò

Una mareggiata con una violenza che non si vedeva dalla metà degli anni settanta. È quanto accaduto ieri notte a Nardò, un Comune in provincia di Lecce. La forza delle onde, che hanno superato la scogliera e lambito le abitazioni a ridosso della carreggiata, ha causato l’abbattimento di interi tratti del muretto di limitazione e del marciapiede di via Emanuele Filiberto (il lungomare del paese salentino) e ha divelto una manciata di panchine in pietra, segnali stradali e cestini dei rifiuti.



Operai e tecnici della Services Facility Logistics (impresa che ha in affidamento il servizio di manutenzione degli immobili comunali, delle strade e dei marciapiedi), il personale della protezione civile e gli agenti della polizialocale sono al lavoro sin dalle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza il lungomare e ripristinare le condizioni minime di sicurezza. La violenta mareggiata ha devastato in più punti la linea di costa che va tra la zona Quattro Colonne e Santa Caterina sventrando la careggiata.



Il lungomare di Nardò è stato chiuso al traffico tra la spiaggia di Santa Maria e quella di Santa Caterina e nei pressi di una stazione di rifornimento carburante. Poi si è proceduto con la rimozione delle pietre e della fanghiglia e, più in generale, con le operazioni di messa in sicurezza della zona. Il dirigente comunale, Cosimo Tarantino, ha emesso un’ordinanza che vieta stabilmente la circolazione, la sosta e la fermata sino alla mezzanotte di domenica prossima in più zone del paese: lungomare Lamarmora, via Trento, piazza Nardò, lungomare Emanuele Filiberto, piazza Santa Caterina, lungomare Verne e lungomare Cantù.

A seguire da vicino le operazioni e a fare una prima, generica, stima dei danni questa mattina anche il sindaco Pippi Mellone e il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici, Oronzo Capoti.



“ È stata una mareggiata di una violenza mai vista - ha detto il primo cittadino - che ha spazzato via ogni cosa, per fortuna senza conseguenze per le persone. Il fatto che sia successo di notte credo abbia evitato guai ben peggiori. Adesso metteremo in sicurezza e poi cercheremo di avviare al più presto i lavori già previsti di riqualificazione del lungomare. Proprio stamattina l’ingegnere Chirilli e il suo staff hanno consegnato il progetto esecutivo da quasi 3 milioni di euro ed entro una ottantina di giorni contiamo di aprire il cantiere. Dalle macerie di questa burrasca il nostro lungomare rinascerà più bello che mai ”.