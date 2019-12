Allerta rossa in Liguria, esonda il fiume Armea a Sanremo

Condizioni di severo maltempo stanno colpendo il Nord Italia ma in modo particolare la Liguria dove piove senza sosta da questa mattina.

La Protezione Civile ha prolungato l'allerta rossa sul Levante ligure fino alle 24 di oggi per elevata criticità legata al rischio idrogelologico. Numerosi fiumi e torrenti hanno aumentato la portata d'acqua ed una delle situazioni più critiche si registra alle porte di Sanremo dove il fiume Armea ha raggiunto il livello massimo, all'interno degli argini ma è esondato in due punti in zona ponte Savio. Si tratta di una zona industriale ed attualmente l'acqua è alta circa 10 cm, come riporta la pagina Facebook della Regione Liguria.

Fortunatamente, non ci sono persone direttamente coinvolte dall'esondazione. La situazione è critica anche a Taggia, in provincia di Imperia, con il torrente Argentina in piena ed a rischio esondazione per aver già raggiunto il secondo livello di guardia.

Questa la situazione del torrente Argentina in zona Foce pic.twitter.com/BevOwcDqht — Regione Liguria (@RegLiguria) December 20, 2019

A causa del maltempo, problemi anche all'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" dove nove voli in arrivo sono stati fatti dirottare a Torino e Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma ed Amsterdam che sono stati cancellati.

Le piogge intense hanno causato una frana nel piccolo comune di Balducco, in provincia di Imperia, dove è stata necessaria l'evacuazione di 10 famiglie perchè rimaste isolate. Il movimento franoso, fa sapere la Regione Liguria, ha investito una strada comunale in località Regione Poggio ma nessuna abitazione è stata direttamente coinvolta.

L'allerta rossa terminerà sul Centro-ponente della Liguria alle 21 mentre sul Levante alle 24 per poi diventare arancione, su quest'area, fino alle ore 8 di domani mattina. Stando a quanto riferito dai previsori di Arpal, nelle ultime tre ore il Centro Ponente della regione è stato interessato da piogge diffuse localmente moderate e più persistenti nell'interno dell'Imperiese con punte di oltre 100 millimetri dalla mezzanote. Venti forti e di burrasca hanno colpito il Centro Levante con raffiche fino a 136 km/h.

Sul Levante è attesa anche una "coda" di maltempo con piogge fino alle prime ore di domani, sabato, ragion per cui l'allerta arancione è stata prorogata fino alle 8. La giornata di domenica dovrebbe chiudere questa nuova fase di maltempo: al momento, la tendenza delineata dei modelli previsionali per i giorni che portano alle festività natalizie segnala una rimonta più decisa dell'alta pressione sulla Liguria, con condizioni meteo finalmente stabili dominate da sole e cieli sereni.