Alliste, il camper va a fuoco: turista ustionato

Si sarebbe potuta trasformare in tragedia la vacanza di un turista 54enne residente in Belgio. Nella serata di sabato 20 luglio l'uomo ha infatti tentato di spegnere un piccolo incendio divampato nel suo camper ed ha riportato ustioni sul corpo. Il malcapitato aveva da poco parcheggiato il mezzo nell'area apposita nella marina di Alliste (Comune in provincia di Lecce). All'improvviso e per cause accidentali è scoppiata una scintilla. Per evitare che la fiammata potesse distruggere il camper, il turista ha pensato bene di domare il fuoco. Dopo vari ed inutili tentativi, il rogo divenuto poderoso ha investito il suo corpo provocando ustioni soprattutto all'altezza delle gambe. Immediato l'intervento del personale del 118 accorso assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Casarano. In un primo momento il 54enne è stato medicato sul posto, ma per sicurezza è stato successivamente concordato il trasporto presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi. Qui è tutt'ora tenuto sotto osservazione ma le sue condizioni, a detta dei medici che lo monitorano costantemente, non desterebbero particolare apprensione.

Appena 24 ore prima anche un'altra turista è stata vittima di un episodio analogo a quello del camper presso una casa vacanza della struttura "Gli Oleandri" in via Uliveto Vecchio ad Otranto. M.D.D. (34enne originaria di Torino) si era recata in cucina per preparare la colazione. L'accensione del fornello e poi di colpo l'esplosione. Il boato ha spazzato via la pace delle 8.10 del mattino. In tanti si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Maglie e di Lecce, due ambulanze e i carabinieri della stazione di Otranto e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Maglie. A causare la deflagrazione una perdita di gas. La donna ha riportato ustioni di primo e secondo grado a entrambe le gambe, al braccio sinistro e al volto. Stando ai primi bollettini sanitari del nosocomio brindisino dove la 34enne è ricoverata, sarebbero scongiurati rischi per la vita.