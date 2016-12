Almaviva, chiude la sede di Roma: partite 1666 lettere di licenziamento

La sede di Roma del call center Almaviva Contact chiude e le lettere di licenziamento dei 1666 dipendenti sono già tutte partite.

Secondo fonti del ministero dello Sviluppo economico, l'ultimo tentativo con la riapertura del tavolo è fallito. L'incontro tenutosi in extremis giovedì al ministero dello Sviluppo economico tra l'azienda di call center e i sindacati, infatti, non ha prodotto risultati. Dopo un riunione ristretta - tra il ministro Carlo Calenda, la sua vice Teresa Bellanova, l'azienda e i rappresentanti sindacali di categoria - mirata a capire se ci fosse ancora la possibilità di estendere l'accordo della settimana scorsa anche alla sede di Roma, l'azienda ha opposto ragionamenti di tipo giurisdizionale stringenti e ineludibili.

La procedura di mobilità è infatti terminata proprio lo scorso 22 dicembre, le 1666 lettere di licenziamento sono già state spedite e una forzatura avrebbe potuto innescare un complesso contenzioso. La sede di Roma di Almaviva Contact, già inattiva da una settimana, è destinata quindi alla chiusura. "P rofonda amarezza. Nonostante un ultimo tentativo su Roma, non si revocano licenziamenti. I lavoratori dovevano essere ascoltati prima" - scrive su Twitter il viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova.