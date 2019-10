Altri due sbarchi in Calabria: soccorsi 108 migranti

Gli sbarchi non si fermano. Questa notte, in Calabria, sono arrivati 108 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. La zona interessata è la Locride, sulla fascia jonica. Gli sbarchi sono avvenuti di notte. Il primo poco dopo mezzanotte, quando la Guardia Costiera ha avvistato una barca a vela con a bordo 64 migranti iracheni e iraniani, di cui 52 uomini, 8 donne e 4 minori. Tutti i migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e sono poi sbarcati nel porto di Roccella Jonica.

Circa quattro ore dopo il secondo sbarco. Intorno alle 4.30 del mattino è stato individuato un altro barcone davanti alle costa di Brancaleone. A bordo c'erano 44 persone, quasi tutti uomini, eccezion fatta per una donna e una bambina.

Anche i migranti arrivati a Brancaleone sono infine sbarcati a Roccella grazie al supporto della Guardia Costiera.

Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla Prefettura, ha preso parte personale della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia costiera, della Protezione civile, del servizio 118, dell'Usmaf, della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato.

I 108 migranti sono stati sottoposti ai primi controlli sanitari e alle operazioni di fotosegnalamento. A breve saranno trasferiti nei centri di accoglienza secondo il piano di riparto predisposto dal ministero dell'Interno.

In Calabria gli sbarchi continuano a ripetersi con frequenza. Lo scorso 2 ottobre, circa 75 migranti, tra cui 12 minori non accompagnati, erano riusciti a raggiungere la spiaggia di Sellia Marina, nel Catanzarese. A fine settembre altri 58 avevano toccato le coste di Crotone.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, dall'1 gennaio al 30 settembre del 2019 in Italia sono arrivati circa 7.500 migranti. Nel 2017 erano stati 105mila. La diminuzione è dovuta in larga parte alle politiche più stringenti messe in atto dall'ex ministro dell'Interno Salvini, in carica fino agli inizi di settembre.