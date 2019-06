Un altro cadavere nel Po: è l'amico del diplomatico trovato morto nel fiume

È stato ripescato un altro cadavere nel Po. A meno di 24 ore dal ritrovamento, proprio nelle acque del fiume, del corpo senza vita del diplomatico della Bahamas Ramsey Alrae Keiron, le forze dell’ordine hanno recuperato la salma di un uomo.

Si tratta di un amico del diplomatico stesso: 28 anni, anche lui originario delle Bahamas, non si avevano sue notizie da giorni, motivo per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa.

I due giovani erano arrivati nel capoluogo piemontese alla fine dello scorso mese (il 28 maggio, per l'esattezza), dandosi appuntamento; in città hanno alloggiato in un bed&breakfast, ma non è ancora chiaro quale fosse il motivo del loro incontro all'ombra della Mole Antonelliana.

Il corpo della prima vittima non presentava segni di violenza, a parte una ferita alla testa compatibile proprio con una caduta. Si infittisce così il mistero e gli inquirenti continuano a indagare per accertare come i due caraibici siano morti e in quali circostanze.

Secondo il medico legale la morte di Ramsey non dovrebbe essere frutto di una violenza inflittagli, ma sono necessari ulteriori accertamenti, così come un'approfondita autopsia anche sui resti della seconda vittima, così come spiega il Corriere.