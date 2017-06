Altro fine settimana di sbarchi: salvati oltre 2.700 clandestini

Il bel tempo ha segnato un nuovo fine settimana di sbarchi massicci. Tra ieri e oggi gli interventi nel Mar Mediterraneo sono stati continui e hanno portato in salvo oltre 2.600 immigrati clandestini che nelle prossime ore verranno riversate nei centri di prima accoglienza italiani. "Meglio i Libici dei Pdioti" , tuona su Facebook il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, applaudendo la Marina libica che, a differenza della Guardia Costiera italiana e delle "Ong pro-invasione" , ieri ha riportato a terra 500 migranti che erano in viaggio verso l'Italia.

La Sala operativa centrale della Guardia costiera di Roma ha fatto sapere che soltanto oggi "sono circa 1.100 i migranti tratti in salvo oggi, nelle acque del Mediterraneo centrale, nel corso di dieci diversi interventi di soccorso" . I clandestini viaggiavano a bordo di sette gommoni e tre barchini. Ai soccorsi hanno preso parte unità della Guardia Costiera, assetti di EunavforMed e numerose navi delle Ong. Lo stesso copione è andato in scena ieri quando, come ha reso noto sempre la Sala operativa centrale della Guardia costiera di Roma, sono stati tratti in salvo circa 1.650 migranti "nel corso di dodici diversi interventi di soccorso" . I migranti viaggiavano a bordo di nove gommoni e tre barchini. Anche ieri hanno preso parte ai soccorsi due unità e un aereo della Guardia Costiera, assetti di EunavforMed e navi delle Ong.

In Italia continua la polemica sui salvataggi. Ieri la Marina Libica ha, infatti, annunciato di aver fatto allontanare dalle proprie acque territoriali alcune navi di Ong internazionali che sarebbero state in attesa di barconi con centinaia di migranti a bordo. Le autorità libiche hanno rilevato "una mezz'ora" prima dell'individuazione dei barconi "contatti tra le organizzazioni internazionali non governative che affermavano di salvare i migranti nei pressi delle acque territoriali libiche e che, a quanto pare, stavano aspettando i barconi. È stato comunicato loro dalle pattuglie di lasciare la zona e allontanarsi dalle nostre acque territoriali" . "Il lavoro di queste organizzazioni - ha denunciato la Marina libica nel comunicato - aumenta il numero dei barconi migranti e l'audacia dei trafficanti di esseri umani" .