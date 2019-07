Un altro selfie killer: si fotografa sulla scogliera poi scivola e muore

Sono saliti fin in cima alla scogliera per scattarsi un selfie ad alto contenuto di adrenalina, ma poi hanno perso l'equilibrio, sono scivolati e sono caduti da oltre dieci metri di altezza: un ragazzo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito, mentre il terzo è miracolosamente illeso.

La tragedia nei pressi di Torrevieja, in Spagna, dove i giovani erano in vacanza con gli amici: si tratta di una comitiva britannica in viaggio a Punta Prima, il promontorio che segna il confine proprio tra i comuni di Orihuela e Torrevieja.

Da quanto emerso, il ragazzo che ha perso la vita sarebbe precipitato rovinosamente su un gabbiotto, utilizzato dai bagnini: è morto praticamente sul colpo. L'amico ferito, invece, è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza con l'elisoccorso all’ospedale più vicino, quello di Alicante, come riporta Leggo.

L'annesima assurda morte per un selfie pericoloso e spericolato: una moda che continua a mietere giovani vite.