Alunna infettata da Hiv durante la ricerca di tesi. Maxi causa a due atenei

Ha contratto l'Hiv durante le ricerche nel laboratorio dell'Università per la sua tesi di laurea. E ora, dopo quasi 7 anni di una lunga battaglia, la ragazza ha decisa di portare in tribunale due Università, quella italiana e quella straniera. Per quel gravissimo incidente, la studentessa pretende un risarcimento milionario.

La storia è stata raccontata, per la prima volta, dal Corriere della Sera: " Lo faccio- ha spiegato la ragazza- per tutti i giovani come me, che consegnano le loro vite nelle mani di chi dovrebbe tutelarle. Perché nessun altro sia costretto ad affrontare il mio calvario" .

L'incubo inizia durante le feste di Natale. Qualche giorno prima, Federica aveva donato il sangue. Poi, " il giorno di Santo Stefano mi chiama il medico dell’ambulatorio. Mi dice: sei sieropositiva. Il mondo mi crolla addosso ". E capisce di aver contratto l'Hiv durante delle ricerche fatte in un laboratorio all'estero: " Ripenso subito agli esperimenti che avevo fatto sette mesi prima mentre ero all’estero: mi erano stati fatti manipolare pezzi del virus. Ma erano virus che non potevano replicarsi, detti difettivi. In teoria un’operazione senza rischi ".

Dopo la scoperta, sente il vuoto crearsi attorno a lei: " Il mio ragazzo, con cui stavo insieme da 6 anni, mi lascia. E io, a mia volta, mi chiudo in casa, sprofondando in uno stato di grave depressione ", ha raccontato al quotidiano. Nonostante tutto, Federica è determinata ad andare fino in fondo e dimostrare di essere contagiata in laboratorio. Ma la strada è tutt'altro che in discesa: " Il primo medico a cui mi rivolgo non trova riscontri; mentre il precedente legale avvisa l’ateneo estero con una lettera in italiano, fatta tradurre in loco da un’altra studentessa, che semina il panico ". A quel punto la ragazza cambia avvocato e insieme si affidano ad un centro di ricerca per l'Aids.

Ma ci vogliono altri 5 anni per riuscire a far luce sull'incidente senza precedenti che ha colpito la studentessa. Il virus dell'Hiv contratto dalla ragazza non sembra essere quello circolante tra gli uomini e gli scienziati hanno scoperto che è identico a quello costruito in laboratorio: ha la stessa sequenza genetica. Il virus, quindi, è stato contratto nel laboratorio dell'Ateneo estero. Ma il modo in cui il contagio sia stato possibile è ancora inspiegabile. " La verità – dice la studentessa– è che non ho idea di cosa possa essere accaduto. Da allora me lo chiedo tutti i giorni. L’unica certezza è che non dovevo essere esposta a un virus capace di replicazione ".