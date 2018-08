Amatrice, beffa degli sms solidali: soldi ci sono ma non si spendono

Era il 24 agosto 2016 quando la terra sotto Amatrice tremeva, le case si sgretolavano e migliaia di persone si trovarono così senza casa, lavoro e speranza. Venne lanciato una raccolta fondi: gli sms solidali. Gli italiani risposero in massa e si raccolsero ben 34 milioni di euro, metà destinati al solo sisma del 2016. A due anni dal terremoto arriva un'ultima scossa: la beffa.

Denaro incagliato dalla burocrazia

I soldi raccolti non sono spariti ma non sono ancora arrivati a destinazione. E forse mai arriveranno. O meglio forse non arriveranno dove gli italiani (tantissimi) pensavano arrivasse. La destinazione verrà scelta dal dal Comitato dei garanti istituito ad aprile 2017 dal Dipartimento della Protezione civile e dai presidenti delle quattro Regioni interessate e non è detto che sia quella che tutti pensavano, ovvero i paesi colpiti dal sisma del 2016. Infatti nella prima tranche di distribuzione (quasi 30 milioni di euro) " sono stati finanziati - come scrive La Repubblica - diciassette progetti distribuiti tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Tutte opere pubbliche, soprattutto scuole antisismiche, leggere e veloci da costruire ". Nella provincia Macerata è stata realizzata solo una scuola, a Pieve Torina per l'ammontare di 250mila euro. E se proprio vogliamo dirla tutta i soldi sono stati anticipati dal Comune, che li riavrà al momento dell'erogazione. Gli altri lavori sono solamente in fase di progettazione. La seconda tranche di circa 3 milioni sarà destinata " a un centinaio di piccoli progetti nelle Marche, ancora non resi noti ".

La domanda sorge spontanea: com'è possibile? Cosa non ha funzionato correttamente? Come spiegano su La Repubblica, " si è pagata la scelta di coprire con la stessa raccolta tre sismi diversi - quello del 24 agosto, quello del 30 ottobre e quello del 18 gennaio 2017 - con entità, danni, cifre donate ed esigenze differenti ". Ma non è l'unico motivo: a fine settembre dopo la denuncia dell'ex sindaco di Amatrice, Pirozzi, che denuncia la scomparsa dei soldi degli sms si apre e si chiude un fascicolo da parte della Procura di Rieti. A fine settembre spunta l'elenco dei 17 progetti ma il sistema di ripartizione regionale si inceppa: alcune scelte vengono contestate perché qualcuno le definisce " politiche ". Un esempio lo riporta il quotidiano fondato da Scalfari, " l'aver inserito due comuni fuori dal cratere, Collevecchio e Corropoli, o aver destinato 3 milioni per il recupero di una grotta sudatoria nelle Marche ".