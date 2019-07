Corriere Amazon defeca nel giardino di una cliente. Lei lo filma

Defeca nel giardino di una donna a cui doveva consegnare il pacco e poi va via. Il video del corriere di Amazon, autore dell’impudente gesto, finisce in rete. L’azienda di Jeff Bezos porge le scuse.

Chissà cosa diavolo sarà passato per la testa, pardon, dall'intestino, del corriere di Amazon quando ha deciso di “farla” nel giardino di una cliente alla quale doveva consegnare un pacco. Probabilmente, non lo sapremo mai. Fatto sta che non deve essere stato un bello spettacolo per la signora Rebekah Eleonor Read, una donna di Swidon (Wiltshire), assistere alla disgustosa performance. Insomma, di certo, non è quello che ci si aspetterebbe da un fattorino. Voi immaginate la scena: siete in trepidante attesa di un pacco, magari, lo state pure aspettando da tempo. Si ferma un furgoncino davanti alla vostra abitazione, si apre la portiera e dall'abitacolo salta giù uno spedizioniere. Saltellate su un gamba sola per l’emozione di aver ricevuto il vostro ordine. Ma il corriere non suona al campanello bensì si dirige tra le adorabili e graziose piante del vostro curatissimo giardino per…defecare. Ecco, cosa fareste? Probabilmente proprio ciò che ha fatto Mrs Read, ovvero, filmare l’accaduto (non senza disapprovazione e ripugnanza) e poi postare la registrazione sui Facebook.

“Sembra divertente ma non lo è – scrive la donna nel post – un corriere ha sentito il bisogno di scavalcare il nostro recinto, defecare nel nostro giardino per poi scavalcare di nuovo e andare via”. Come darle torto?

Amazon ha deciso di porgere le più sentite scuse alla donna precisando che l’autore del gesto è un fattorino indipendente dalla società del plurimilionario Jeff Bezos.