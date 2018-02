"Ammonizione ingiusta". E il padre del baby calciatore picchia la 17enne arbitro

Non ha preso bene l'ammonizione comminata al figlio dall'arbitro durante una partita di calcio del campionato regionale della categoria Giovanissimi (Under 15).

Ma l'uomo non si è limitato a urlare durante il match contro la 17enne che dirigeva la gara tra Junior Tiferno e Basita a Monterchi (Arezzo). Come racconta il Corriere, a fine partita si è scagliato contro la ragazza. Prima a parole, poi sbattendole addosso la porta dello spogliatoio, prendola a calci, colpendola all'anca e facendola cadere. Per fermare la violenza sono dovuti intervenire alcuni dirigenti che hanno chiamato i carabinieri e soccorso la giovane.

L'arbitro è stata portata al pronto soccorso sotto choc, mentre l'uomo - che tentava di dileguarsi ed è stato bloccato dai militari - è stato denunciato.