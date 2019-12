Ancona, cocaina nascosta nei pacchi di Natale: sgominata banda di spacciatori calabresi

L'idea era quella di nascondere la droga all'interno di innocui e insospettabili pacchi di Natale e così avevano fatto. Dentro ad alcune scatole e ben nascosta da nastri colorati, una banda di malviventi, dedita allo spaccio di cocaina nella Vallesina, nell'Anconetano, aveva occulato più di un chilo di polvere bianca, suddivisa in 240 dosi, e un'ingente quantità di denaro, in banconote di piccolo taglio. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, però, droga e soldi sono stati sequestrati grazie all'operazione antidroga dei carabinieri, che ha portato anche all'arresto di tre persone.

Il primo controllo dei carabinieri

Si tratta di cittadini di origine calabrese fermati nella mattinata di giovedì scorso nell'ambito di controlli antidroga dei Carabinieri, disposti in ambito provinciale, nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Lì i militari della compagnia di Jesi, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno avviato il controllo di una macchina, con a bordo un 41enne e un 32enne, entrambi residenti nella provincia di Reggio Calabria.

I pacchi natalizi e l'arresto

Una volta fermati, ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine sono stati alcuni pacchi natalizi, disposti sull'automobile dei due cittadini fermati. I carabinieri, infatti, hanno subito chiesto loro di aprire i pacchi (ritenuti sospetti), dove all'interno era contenuta la sostanza stupefacente. Dopo la scoperta, i due uomini sono stati immediatamente arrestati, ma l'attività investigativa si è allargata poi all'abitazione di un altro cittadino, un 33enne sempre di origine calabrese ma domiciliato a Jesi.

La perquisizione a Jesi

Nell'abitazione dell'uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno travato altri 24 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, ma anche mille euro in banconote di piccolo taglio che, per le forze dell'ordine, potrebbero corrispondere ai proventi dell'attività di spaccio. Dopo la perqusizione dell'appartamento, anche il 33enne è stato arrestato.

Cocaina pronta per lo spaccio