Ancona, gambiano senza biglietto aggredisce controllore: denunciato

Senza biglietto su un autobus di Ancona, ha prima aggredito il controllore che lo stava sottoponendo a verifica, facendolo rovinare sul pavimento mentre cercava di fuggire in modo acrobatico sopra i sedili del mezzo, poi ha inscenato un malore una volta fermato dai carabinieri, che per precauzione lo hanno condotto in ospedale prima di denunciarlo.

È solo un breve estratto della folle mattinata di un gambiano di 22 anni, un tempo regolare sul territorio nazionale, ma in realtà in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sono verificati all'incirca verso le 11 di ieri, giovedì 9 gennaio, a bordo di un mezzo della linea C della Conerobus, in servizio lungo la tratta Ancona-Chiaravalle.

Quando l'autobus ha raggiunto la fermata della via Flaminia, sono saliti anche due controllori, i quali hanno iniziato fin da subito a verificare la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri all'interno dell'abitacolo.

Nessun problema, almeno fino al momento in cui non è arrivato il turno del 22enne africano, sorpreso senza biglietto. Quest'ultimo, nonostante l'espressa richiesta da parte del dipendente della Conerobus, si è rifiutato di esibire i documenti e di fornire le proprie generalità, nel vano tentativo di evitare la sanzione pecuniaria.

Convinto di intimidire l'operatore che stava svolgendo il proprio dovere, lo straniero ha iniziato ad urlargli improperi e minacce di ogni tipo, senza tuttavia riuscire nel suo intento. Con sangue freddo, infatti, il controllore, un uomo di 54 anni, è rimasto al suo posto ed ha contattato telefonicamente le forze dell'ordine. Dopo aver compreso che la situazione sarebbe anche potuta peggiorare, l'africano ha cercato una via di fuga verso le portine del mezzo pubblico, mettendosi a scavalcare in modo acrobatico i sedili dinanzi a lui.

Nel farlo, tuttavia, ha perso l'equilibrio e dato che il controllore lo stava inseguendo, si è aggrappato alla sua giacca per evitare di cadere. Un tentativo vano, dato che il 22enne è finito a terra, trascinando con sè anche il povero operatore, rimasto ferito dopo la rovinosa caduta.

Il gambiano, rimasto aggrappato al controllore, ha continuato ad inveire con rabbia nei suoi confronti, almeno fino all'arrivo del mezzo pubblico alla fermata di piazza Cavour, dove ad attenderlo ha trovato una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ancona, che lo hanno sottoposto a fermo.

Trasportato in caserma per le consuete fasi di identificazione ed incriminazione, lo straniero è risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto. Mentre veniva denunciato, il gambiano ha accusato un malore, cosa che ha costretto i militari ad una sosta in ospedale prima di concludere le operazioni. Per lui una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il controllore è finito al pronto soccorso delle Torrette per medicare le ferite subite.