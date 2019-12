Ancona, paura in strada: scoppia furiosa rissa fra extracomunitari

Arriva dalla città di Ancona la notizia dell'ennesima violenta rissa fra cittadini stranieri andata in scena per strada. Stavolta ad affrontarsi sono stati due pakistani ed un egiziano: senza curarsi minimamente della presenza di numerosi passanti, i tre extracomunitari si sono scontrati ricorrendo a qualunque oggetto a loro disposizione e scatenando il panico.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono svolti durante la serata di martedì 10 dicembre.

Sono circa le 18:30 quando al 113 cominciano ad arrivare le prime allarmate segnalazioni. Al termine di una lite furibonda, i tre stranieri hanno cominciato a rincorrersi lungo tutto corso Carlo Alberto, costringendo gli altri passanti a farsi da parte per evitare di essere coinvolti.

La corsa degli esagitati si è quindi conclusa nella piazzetta di via Giordano Bruno, nel rione Piano San Lazzaro, dove si trova la Coop. Qui è andata in scena una rissa senza esclusione di colpi.

Completamente fuori di sè, i tre stranieri si sono picchiati e scontrati con ogni arma a loro disposizione. Oltre ai calci ed ai pugni, dunque, anche cocci di bottiglia affilati e colpi di cinture. Il tutto, sotto gli occhi terrorizzati dei testimoni, molti dei quali si sono allontanati di corsa dalla zona.

Allertati dai residenti, gli agenti della squadra volanti della questura di Ancona hanno raggiunto a sirene spiegate il luogo segnalato, trovando i tre contendenti ancora intenti a darsele di santa ragione.

Il primo pensiero dei poliziotti è stato quello di mettere in sicurezza i passanti, a partire da donne, bambini ed anche persone anziane che si trovavano nei pressi del violento conflitto. Gli uomini in divisa hanno poi raggiunto i facinorosi per cercare di separarli, ma ogni loro tentativo di riportare la calma è stato inutile.

Ignorando bellamente i rappresentanti delle forze dell'ordine, i due pakistani e l'egiziano hanno continuato a pestarsi.

È stato con estrema fatica che gli agenti sono riusciti a bloccare ciascuno dei contendenti, ai polsi dei quali sono finalmente scattate le manette. Sottoposti ad identificazione, i tre sono risultati essere un egiziano di 27 anni e due pakistani di 26 e 27 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Sul posto è stata poi chiamata un'ambulanza, dal momento che il pakistano di 27 anni sanguinava copiosamente dalla testa a causa di una ferita lacero contusa riportata in seguito alla violenta rissa.

Accompagnato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, è stato medicato e dimesso con 3 giorni di prognosi.

I tre stranieri sono stati poi tradotti in questura, per essere infine arrestati con l'accusa di rissa aggravata. Il gruppo è ora in attesa dell'udienza di convalida.