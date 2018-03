Ancona, servi della psico-setta. Così il guru coerciva i seguaci

Usava una dieta che prendeva il nome da lui per arrivare ad asservire gradualmente gli adepti della propria setta, costretti a seguire regimi alimentari sempre più rigide e a partecipare a conferenze fiume tenute da M. P, durante le quali si magnificava lo stile di vita e la forza salvifica della dottrina da lui portata avanti.

Era attiva tra le Marche e l'Emilia-Romagna la psico-setta che è stata smantellata al termine di un'indagine e che ha svelato come l'intera vita degli adepti fosse " gestita dal maestro, che si avvaleva dei suoi collaboratori prescelti, facenti parte della 'segreteria', che attraverso i cosiddetti 'capizona' e 'capicentri', dislocati in varie parti d'Italia, all'interno dei 'Punti Macrobiotici', riusciva a manovrare a suo piacimento il mondo macrobiotico ".

Non solo chi seguiva la setta veniva sottoposto a diete estreme, ma anche convinto a lasciare il proprio lavoro e la sua vita precedente, per iniziare a lavorare per l'associazione in segno di ringraziamento per avere conosciuto quello stile di vita. Sfruttamento, in poche parole. Perché nella migliore delle ipotesi i lavoratori erano sottopagati.

Alle 11.30 alla questura di Ancona si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'operazione che ha portato a smantellare la setta.