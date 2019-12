Ancona, stranieri chiedono elemosina: poi pugni e rapina al 73enne

Poco dopo aver posteggiato la sua autovettura nei parcheggi esterni del centro commerciale Auchan della Baraccola di Ancona viene circondato da una famiglia di mendicanti, molestato pesantemente, derubato di un portafogli contenente circa 500 euro e se ciò non bastasse pure colpito con un forte pugno in pieno volto che gli frattura il naso.

La vittima dell'agguato è un uomo di 73 anni originario di Osimo (comune in provincia di Ancona) il quale, come riferito dalla stampa locale, aveva raggiunto il centro locale per poter effettuare qualche spesa in vista delle festività natalizie.

I fatti si sono svolti durante il tardo pomeriggio dello scorso sabato: il 73enne, dopo aver trovato parcheggio, chiude la propria auto e si dirige verso l'ingresso della struttura.

Dopo aver puntato il loro obiettivo, una famiglia di mendicanti zingari lo raggiunge per chiedere l'elemosina. A comporre il gruppetto una coppia di genitori, accompagnati anche dalla figlia piccola così da poter suscitare maggiore compassione tra gli avventori.

Inutile ogni tentativo da parte dell'osimano di respingere i questuanti, i quali hanno iniziato fin da subito a farsi insistenti, anche in modo decisamente fastidioso e pesante.

Il 73enne è stato letteralmente circondato dalla famigliola di stranieri, in apparenza decisa ad ottenere in ogni modo qualche spicciolo di elemosina ma in realtà con un piano ed un obiettivo ben precisi.

Con la stessa rapidità con la quale si erano presentati al 73enne, infatti, gli zingari si sono dileguati in maniera improvvisa, facendo nascere qualche sospetto nell'uomo, il quale ha subito dato un'occhiata al proprio borsello. La sensazione si era rivelata corretta, dato che, dall'interno del marsupio che portava a tracolla, era sparito un portafogli contenente all'incirca cinquecento euro in contanti.

Uno dei tre, approfittando della sua distrazione durante la richiesta di denaro, lo aveva derubato con grande velocità, senza tuttavia fare i conti con la reazione del 73enne, che ha rincorso i rapinatori, puntando dritto al padre di famiglia. Durante la colluttazione nata tra i due, lo straniero ha colpito con un pugno in pieno volto l'osimano, prima di salire a bordo di un Fiorino bianco e far perdere le proprie tracce.

Sanguinante al naso, la vittima ha cercato per un'ultima volta di rincorrere il rapinatore ed impedire che il furgoncino si allontanasse, ma alla fine si è visto costretto a capitolare.

Sul posto sono giunti gli agenti della questura di Ancona, che hanno raccolto la testimonianza del 73enne, poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Trasportato al pronto soccorso, per lui una sospetta frattura del setto nasale.