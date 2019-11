Benevento, ancora topi a scuola: tre casi in poche settimane

È il terzo caso in poche settimane: ancora una volta il sindaco di Benevento Clemente Mastella è costretto a chiudere una scuola per la presenza di topi all’interno e all’eterno dell’edificio. Lunedì e martedì il plesso Papa Orsini dell'istituto comprensivo Pascoli non aprirà le porte ad alunni e docenti per consentire al personale dell’Asl di procedere ad un intervento straordinario di derattizzazione. Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza giustificando la chiusura della scuola dell’infanzia per l’avvistamento un ratto.

L’ultimo episodio, a fine ottobre, si era verificato all’interno dell’istituto scolastico Sant'Angelo a Sasso, dove era stata segnalata la presenza di topi e il sindaco aveva disposto la chiusura dell’edificio scolastico per una settimana. L’allarme era giunto al Comune grazie al racconto di alunni e genitori. In precedenza un’altra scuola cittadina aveva avuto lo stesso problema. Adesso è stata la volta del plesso Papa Orsini della Pascoli. Contattato dalla scuola, il primo cittadino ha avvertito direttamente l’Asl del capoluogo, che già aveva inviato gli ispettori per verificare le condizioni esterne della struttura nei giorni precedenti. Pur trattandosi di un singolo episodio e all’interno di una singola classe, Mastella ha comunque deciso, per la serenità delle famiglie e la tutela della salute dei bambini, di effettuare l’intervento di derattizzazione.

L’obiettivo questa volta è di intervenire in maniera ancora più drastica per eliminare i ratti dalla scuola, liberando a fondo i locali anche dalla materia fecale, che rappresenta un grave rischio per l’igiene. Questi animali, infatti, durante la loro permanenza rilasciano i loro escrementi negli ambienti, contaminandoli. Ciò può essere causa di pericolose malattie e addirittura di epidemie, soprattutto per quanto riguarda bambini in tenera età.

“Purtroppo è un problema diffuso – ha dichiarato Mastella al giornale online Anteprima24.it – una volta si facevano fino a sette o otto interventi all’anno, ora siamo arrivati addirittura a trenta interventi in una sola stagione scolastica. Non posso non ringraziare l’Asl che sollecitata risponde sempre immediatamente per la tutela delle persone e in questo caso dei più piccoli e di chi lavora all’interno delle scuole. Lunedi 11 novembre, alle ore 11,30, l’Azienda sanitaria locale effettuerà dunque il suo intervento, per consentire di riportare la situazione alla normalità. Mi hanno segnalato che non si tratta di un episodio emergenziale, ma per sicurezza preferiamo agire in questo modo”.

