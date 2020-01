Andrea Vianello torna in tv dopo l’ictus e si commuove

Andrea Vianello, ex direttore di Raitre, è tornato in televisione dopo l’ictus che lo ha colpito lo scorso 2 febbraio. Intervistato da Massimo Gramellini, ha raccontato l’emozione che stava provando a entrare in uno studio televisivo, forse superiore rispetto alla prima vera volta. Ha rivelato di non aver creduto che quel momento potesse avvenire e che, in effetti, non era neanche così importante che accadesse. Vianello ha detto: “Il lavoro è la mia vita ma è anche la mia identità”. Lui, giornalista che ha sempre lavorato con le parole, da un momento all’altro non riusciva più a fare ciò per cui era nato. “Quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare la cosa più importante non erano la tv o il lavoro. Anche se io non so fare niente, e facevo solo il mestiere di chi parla. Volevo riprendere la mia vita, parlare con i miei figli, con mia moglie” ha ricordato. Non riusciva neanche a dire i loro nomi.

Andrea Vianello ha raccontato la sua malattia

Andrea Vianello è stato accolto in studio tra gli applausi e ha raccontato della difficoltà nel recuperare il linguaggio. Ha voluto ringraziare i suoi due angeli custodi, Lucia, l’infermiera del 118 che lo ha soccorso a casa quel terribile giorno, e Flavia, la logopedista trentenne che lo ha aiutato a riprendere in mano la sua vita, i suoi affetti più cari. Flavia gli ha insegnato daccapo a parlare, a come mettere la lingua per pronunciare le consonanti. Vianello l’ha definita come sua mamma. L’ex direttore di Raitre, attraverso la sua esperienza, ha voluto dare coraggio a tutti i malati di ictus, dimostrare loro che è possibile farcela. Con la sua autoironia ha raccontato anche aneddoti ora divertenti, ma che al momento erano stati terribili. Come quando non riusciva a capire il ragazzo indiano che lo accompagnava in auto a fare riabilitazione e, più di una volta, hanno sbagliato strada.

