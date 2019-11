Andria, ragazza picchiata per strada: video fa giro del web

Una ragazza di 19 anni è stata aggredita e presa a calci per le strade di Andria. L'autore è un giovane 29enne. La vittima non ha denunciato l'aggressore, ma a identificarlo ci ha pensato un privato cittadino che ha ripreso la scena e caricato il filmato sui social. L'aggressione è avvenuta a poca distanza dall'ospedale Bonomo dove la giovanissima ha scelto di non andare per farsi medicare. Il video, diffuso mediaticamente da Telesveva, mostra due ragazze (tra cui la 19enne in questione) ed un ragazzo, l'aggressore.

Nei fotogrammi del video, girato con un cellulare, si vede il 29enne andare incontro alla ragazza iniziando a picchiarla, con schiaffi e calci, mentre la povera vittima indietreggia verso un'auto. L'altra giovane non interviene, ma si limita a seguire i due. Il video mostra una piazza vuota, nessun intervento da parte di esterni, nemmeno una chiamata alle forze dell'ordine. Prima di essere percossa senza alcun apparente motivo, la ragazza avrebbe subito un'aggressione verbale da parte del 29enne.

Il video dell'episodio, di recente avvenimento, è stato caricato su Facebook per sensibilizzare contro la violenza di genere, ma anche con l'obiettivo di dare un'identità al bruto che è stato infine raggiunto dalla polizia di stato. Il filmato è divenuto virale sul web in pochissimo tempo. Pare che il giovane sia già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. Commentando quanto avvenuto ad Andria, il consigliere regionale Sabino Zinni ha scritto sul suo profilo Facebook: "Sembra che le forze dell’ordine stiano ascoltando la ragazza vittima dell’aggressione che si vede in quel video agghiacciante che gira da stamattina. Spero davvero che lei abbia intenzione di denunciare l’animale che l’ha picchiata in quel modo qualche sera fa. Se così non fosse chiedo ai genitori o alle figure preposte di convincerla a farlo. In questi casi c’è solo una via da seguire: la via maestra della legge, senza tentennamenti e senza pietismi. Cose del genere sono inaccettabili, e come tali devono essere trattate".

In passato, il giovane responsabile dell'aggressione avvenuta ad Andria, si sarebbe macchiato di diversi reati di furto. Forse, proprio per questo motivo, la ragazza (che è stata intanto identificata dagli inquirenti) ha deciso di non denunciare. Una scelta dettata presumibilmente dalla paura di subire eventuali ripercussioni da parte dell'uomo. Sembra, inoltre, che la polizia sia in possesso di ulteriori immagini che peggiorerebbero la condizione, già fin troppo delicata, del 29enne.