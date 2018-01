Andria, verme nella lattina di Coca Cola: 12enne ricoverata n ospedale

Una sorso di Coca Cola dalla lattina poi il malore dopo essersi accorta di aver in bocca un verme; la corsa in ospedale e il ricovero in osservazione all'ospedale Bonomo di Andria.

L'incidente

Il responsabile del presidio medico ospedaliero, Stefano Porziotta ha fatto sapere che " la bambina sta bene e viene tenuta in osservazione solo per precauzione ". E aggiunge: " Stando ad un primo esame macroscopico del verme non vi sono elementi che destino preoccupazioni ma invieremo il campione all'istituto zooprofilattico di Foggia per approfondimenti da parte di esperti ".