Lago Maggiore, va al voto con l'hashish: segnalato 29enne

In mente aveva l’intenzione di votare, in tasca alcuni grammi di hashish. Così un giovane di 29 anni di Angera, sulla sponda sud orientale del lago Maggiore, è stato segnalato alla Prefettura di Varese in qualità di assuntore di sostanza stupefacente e gli è stata ritirata la patente di guida.

Lo riferisce il quotidiano La Prealpina.

A tradire il ragazzo è stato il suo stesso comportamento. Quando infatti domenica pomeriggio, nel raggiungere il seggio elettorale, ha visto gli agenti della Polizia di Stato all’ingresso dell’istituto scolastico di via Dante, il ventinovenne ha mostrato segni di forte nervosismo. Che gli occhi attenti delle forze dell’ordine hanno captato.

Allo scorgere delle divise l’angerese deve essersi infatti ricordato di avere con sè un po’ di “fumo” o forse il giovane è stato sorpreso dalla presenza dei poliziotti.

Gli agenti insospettiti hanno quindi chiesto al ragazzo di fermarsi per un controllo: ne hanno verificato l’identità e poi l’hanno perquisito. Così hanno scoperto che era in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, considerato per uso personale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ventinovenne è stato segnalato al Nucleo tossicodipendenze della Prefettura di Varese.