Annamaria Sorrentino, il marito: "Mia moglie uccisa da un'amica"

Uno sconvolgente messaggio fa emergere nuovi inquietanti dettagli sul caso di Annamaria Sorrentino, la bella 29enne ex Miss Campania morta cadendo dal balcone della residenza in Calabria in cui si trovava per trascorrere le vacanze estive. Il marito della ragazza, Paolo Foresta, ha inviato ad un amico il seguente messaggio: "Io nervosismo troppo io solo. Vita rovinato. Sai famiglie di Annamaria arrabbiate con me. Io paura. Io casa. Loro pensa male stato io, nn vero invece stato Daniela Rovinato".

Il messaggio è stato pubblicato in esclusiva dal settimanale Giallo. Al momento della morte, Annamaria Sorrentino si trovava in vacanza in Calabria con suo marito e due coppie di amici. L'sms, seppur confusionario, lascia intendere il seguente scenario: Paolo, a suo dire, non sarebbe il colpevole della morte della moglie, dando invece tutta la responsabilità ad una certa Daniela. Costei è la compagna di Salvatore, due dei quattro amici che, insieme ad Annamaria e Paolo, avevano preso in affitto una residenza in Calabria per passare insieme il ferragosto.

Come ricorda Gian Pietro Fiore nel suo articolo pubblicato su Giallo, le tre coppie di amici, tutti sordomuti, avevano deciso di vivere insieme per un certo periodo di tempo, con l'obiettivo di godersi il sole di agosto presso il comune di Parghelia (Vibo Valentia). Il gruppo era partito da Napoli in data 14 agosto 2019. Per la povera Annamaria, questa è stata l'ultima villeggiatura della sua vita.

La ragazza, che avrebbe compiuto 30 anni il 3 ottobre 2019, è precipitata dal balcone della casa in Calabria lo scorso 16 agosto. Dopo due giorni di agonia in ospedale, alla fine il fisico di Annamaria non ha retto. La giovane è infine deceduta. In un primo momento, si pensava che Annamaria si fosse suicidata, un'ipotesi alla quale non hanno mai creduto i suoi familiari. Le indagini proseguono.