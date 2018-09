Per anni maltratta moglie e figli: arrestato un 39enne albanese

Un cittadino albanese di 39 anni residente a Spirano, in provincia di Bergamo, è stato arrestato ieri mattina all’alba dai carabinieri della Compagnia di Treviglio per maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati e di violenza sessuale aggravata.

Le indagini coordinate dalla Procura hanno ricostruito un terribile quadro familiare, durato circa 10 anni, di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie, sua connazionale, anche a volte in presenza dei figli o, addirittura, contro gli stessi bambini, oggi adolescenti, colpevoli di difendere la mamma.

Secondo quanto ricostruito, nel corso del tempo la donna sarebbe stata percossa in ogni modo e, in almeno un caso, sarebbe stata ad un passo dalla morte a causa di un tentativo di soffocamento.

La gelosia morbosa è il movente che ha alimentato quell’insano turbine di violenza che ha spinto l’uomo a compiere atti indegni e criminali contro i propri familiari in tutti questi anni. L’albanese, infatti, era talmente ossessionato che, oltre ad inquietanti minacce di morte, era arrivato a pedinare la moglie quando si trovava sul luogo di lavoro o a scuola guida.

La donna, ormai giunta al limite, ha finalmente denunciato il suo dramma ai carabinieri. Le indagini sono iniziate lo scorso giugno ed hanno permesso di ricostruire il grave quadro indiziario di colpevolezza a carico del 39enne che esercitava un controllo totale sulla moglie sia tra le mura domestiche che all’esterno.

Il gip ha, quindi, emesso un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura massima, il carcere, nonostante l’albanese fosse incensurato. L’ipotesi accusatoria è quella di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati e di violenza sessuale aggravata. L'uomo nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia davanti al gip.