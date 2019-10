"Da anni non eleggiamo premier": è bufera su Giletti. Ma lui zittisce tutti

" È da una vita che non scegliamo un presidente del Consiglio ". A dirlo è stato il conduttore di Non è l'Arena, Massimo Giletti. E dopo le sue parole sui social si è scatenato il finimondo.

" In Italia non si elegge il Presidente del Consiglio da tanti anni, almeno da quanti Giletti non è più un giornalista" , twitta un utente sdegnato. " L'ignoranza di Giletti è un abisso in cui precipita chi lo ascolta senza il necessario spirito critico. I danni che ha arrecato questo tizio sono enormi!", "Giletti sa bene che da noi non si elegge il capo del governo ma dice lo stesso 'sono anni che non votiamo un presidente del Consiglio'. Alla fine il populismo sta tutto lì: approfittare dell'ignoranza altrui. Niente di più ", si legge sui social.

I numerosi commenti hanno portato l'hashtag #Giletti ad essere, ancora stamattina, secondo tra le tendenze del social network. Gli utenti non hanno perdonato il conduttore che si è lamentato perché "in Italia sono anni che non si elegge un presidente del Consiglio".

Ma quanta ignoranza circola su #La7?

Passi per la Meloni che è cintura nera di gaffes istituzionali e costituzionali... ma Giletti non può non sapere che il Presidente del Consiglio NON SI ELEGGE, ma viene nominato dal Capo dello Stato.

"Caso unico" dice.

"Caso unico" dice.

Così, per spegnere le polemiche, è intervenuto proprio lo stesso conduttore. " Ma quale gaffe sull'elezione del premier! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Conosco molto bene la Costituzione ", ha spiegato Giletti all'AdnKronos.