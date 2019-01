Anpi Rovigo choc: "Le foibe? Un'invenzione dei fascisti"

"Sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Basovizza..." . Sono le parole scioccanti di un post pubblicato su Facebook dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Rovigo.

Assurdo, ma (purtroppo) vero: dopo settant'anni la sezione rovighese dell'Anpi nega così l'esistenza del dramma delle foibe, dove hanno trovato la morte migliaia e migliaia di italiani e istriani. Un post che, ovviamente, non è passato inosservato agli utenti del social, che si sono scagliati contro l'incredibile uscita, come scrive Il Gazzettino.

Dura la condanna di Luciano Sandonà, consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente: "È sconcertante e allarmante vedere come un’associazione che si vanta di tramandare la storia e la memoria neghi pubblicamente, attraverso i social, una tragedia immane come quella delle foibe in nome di un’ideologia seguita ormai da pochi nostalgici bolscevichi" .