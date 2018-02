Antifascisti in piazza a Milano contro CasaPound: insulti e attacchi alla polizia

Milano - Tensioni e scontri al corteo antifascista di largo la Foppa. I manifestanti, che sono scesi in piazza per protestare contro il corteo di CasaPound che si teneva a poche vie di distanza, hanno tentato di incamminarsi verso piazza Baiamonti. La polizia, che si era posizionata all'imbocco di via Varese, li ha bloccati e, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco, sono stati respinti con le manganellate. "Si sta passando il segno - commenta Simone Di Stefano, candidato premier di CasaPound - non tocca a noi chiedere a Minniti di guardare con occhio più interessato quello che sta succedendo. Si tratta di figli di papà annoiati in attesa di essere parcheggiati in qualche banca" .

Nell'aria sono volati petardi e fumogeni. La tensione, in largo La Foppa, era evidente a tutti. Tanto che, non appena gli antifascisti hanno provato a forzare il cordone di sicurezza, la polizia li ha respinti immediatamente. I manifestanti hanno, quindi, provato a fronteggiare gli uomini delle forze dell'ordine urlando "Corteo, corteo, corteo!" , con la chiara intenzione dunque di mettersi in marcia. Il loro obiettivo era di arrivare alla manifestazione organizzata da CasaPound in Cairoli e ingaggiare uno scontro corpo a corpo. Tra i cartelli esposti dagli antagonisti si leggeva chiaramente: "Chiudere i covi neri subito" , "Ora e sempre resistenza" e "Siamo tutti antifascisti" . Ben presto, però, dal cuore del corteo rosso hanno iniziato a levarsi slogan e insulti contro i carabinieri e la polizia.