Roberta Ragusa, parla l'ex compagno di cella di Antonio Logli

Antonio Logli è attualmente in carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nel lontano 2012. Ad oggi, il corpo della donna non è stato ritrovato. Antonio sta scontando una pena pari a 20 anni di reclusione per le accuse di omicidio e distruzione di cadavere. Il programma Quarto Grado ha recentemente proposta un'intervista ad un uomo che in passato ha condiviso la cella con Logli. Questi è attualmente detenuto presso il carcere Le Sughere a Livorno. L'ex detenuto ha descritto dettagli inediti circa la personalità di Antonio.

Antonio Logli è in carcere dopo essere stato dichiarato colpevole in tre gradi di giudizio. Gianluigi Nuzzi si chiede se sarà mai smacherato il cosiddetto "grande bluff" della difesa di Logli, lui che si è sempre proclamato innocente. Dobbiamo immaginare una piccola cella condivisa da tre detenuti, i quali avevano anche difficoltà a muoversi e camminare. Unici comfort una tv captante 12 canali e la doccia. L'ex compagno di cella di Logli ha dichiarato: "Io e lui giocavamo a farci il solletico, le lotte … ci divertivamo. Lui mi raccontava che era una cosa che faceva con i figli, infatti quando finiva il gioco iniziava a piangere".

Secondo l'ex detenuto, Antonio aveva anche una simpatica abitudine: "Dopo cena ci dava un biscottino, ‘a fiamma di cocco’, fatto dalla compagna, buonissimo. Di Sara diceva sempre che è una donna meravigliosa, di Roberta che era bellissima e una brava madre ma negli ultimi tempi molto stanca …".