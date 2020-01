Anziana multata sul bus scrive a Renzi e Nardella

La sorella di un’anziana signora di Firenze, multata sul bus perché trovata senza biglietto obliterato, ha preso il coraggio e ha scritto al sindaco Nardella, all’assessore Giorgetti e a Matteo Renzi per raccontare la terribile e umiliante avventura capitata alla 77enne. “Sono rimasta malissimo, sia io e ancora di più mia sorella, che aveva le lacrime agli occhi. Non si può trattare così una donna anziana e malata” ha esordito Armida Nardi, spiegando che l’anziana, lo scorso 10 gennaio era salita su un bus della linea 20 per recarsi in centro città. Poco dopo essere salita a bordo però, lei e la sua amica sono state multate da un controllore Ataf perché trovate senza biglietto.

Anziana disabile multata sul bus

La donna, come riportato da La Nazione, ha tenuto a precisare che la 77enne soffre di una grave malattia degenerativa e che non riesce a camminare bene. Per questo motivo, quando decide di uscire di casa viene accompagnata dalla sua amica. L’anziana ha soprattutto problemi a sedersi e l’amica l’aveva quindi sorretta per adagiarla sul sedile del bus. Subito dopo averla aiutata a posizionarsi, secondo quanto raccontato dalla Nardi, questa si sarebbe diretta all’obliteratrice per timbrare i biglietti che aveva in mano. Non avrebbe però potuto farlo perché bloccata dal controllore che ha multato entrambe le donne.

Due versioni contrastanti