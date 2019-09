Anziana sorpresa a guidare senza patente: "Ai miei tempi non si usava"

Girava per le strade di Fondi senza alcun problema, spensierata e convinta di essere dalla parte della legalità. Una volta fermata sembrava stesse fingendo di essere sorpresa, ma successivamente si è capito che veramente non era a conoscenza dell'esistenza dei posti di blocco per la verifica dei documenti. I vigili infatti, quando le hanno chiesto patente e libretto, hanno sentito una risposta davvero folle: " Ai miei tempi non si usava ". La 70enne è alla guida da circa 50 anni senza aver mai conseguito il documento di guida. A bordo della sua Ape Piaggio potrà salire nuovamente dopo aver studiato e - considerata la stangata sulle patenti - dovrà valutare se effettivamente conviene.

Altri casi

Il fatto si è verificato a Fondi e non sembra essere un caso isolato: nella stessa giornata la polizia locale ha beccato due indiani al volante in possesso di documenti falsi: uno di loro è stato scoperto poiché coinvolto in un incidente con la vettura acquistata da meno di 24 ore. I recidivi dovranno stare molto attenti poiché rischiano di incorrere nella sospensione della patente fino a tre mesi, dopo aver pagato una maxi multa da 5mila euro con relativo fermo del mezzo. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli: non ci sarà alcuna pietà per chi violerà il codice della strada.