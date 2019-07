Anziana tenta di uccidere il marito con topicida:"Sì, sono stata io"

“Sono stata io. Non ce la faccio più a portare questo peso sulla coscienza”. Non ha retto più il silenzio l'anziana di 79 anni che, la scorsa estate, aveva tentato di fare fuori il marito invalido con un topicida. Così, lunedì mattina, ha confessato di aver commesso il reato agli agenti della polizia giudiziaria di Rimini che stavano indagando sulla vicenda da ben 11 mesi. Data l'età avanzata, resta in stato di libertà con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato.

Era agosto del 2018. La casa in vendita e due figli in grosso deficit economico. Che fare? A questa domanda non ha trovato altre risposte una donna 79enne di Rimini se non quella di disfarsi del marito invalido e beccarsi l'intera eredità. Solo in questo modo avrebbe potuto risollevare le sorti dei suoi affetti più cari, i figli nati da una precedente relazione matrimoniale. Ma occorreva un metodo rapido, sicuro ed indolore per disfarsi del compagno ottantenne senza destare sospetti in famiglia. Dopo aver vagliato una serie di possibilità, l'anziana ha optato per una soluzione prêt-à-porter: le capsule topicida. I due coniugi, infatti, vivevano in una casa di campagna nel riminese e dunque, è stato abbastanza agevole reperire il veleno per topi. Senza contare che, quando è stato rinvenuto il prodotto nella dispensa del giardino, la donna ha avuto una spiegazione più che credibile da fornire agli inquirenti. Un piano diabolico, insomma, da vero e proprio killer navigato.

Tutti i giorni, per qualche settimana, la non giovane aspirante criminale ha somministrato una delle letali capsule al marito. È stata lei stessa a rivelare i dettagli del piano omicida durante la confessione di lunedì: “Sì, lo ho avvelenato io. Ogni giorno, gliene ne mettevo un pochino nella minestra. Lo facevo per non insospettire nessuno. Se fosse morto all'improvviso, nessuno se ne sarebbe accorto.”. L'omicidio perfetto o quasi...

Nonostante i ripetuti tentavi, infatti, il progetto delinquenziale della donna è andato completamente in frantumi. Il compagno, che lo scorso mese di agosto aveva raggiunto l'ospedale Infermi quasi esangue, è riuscito fortunatamente a sfangarla. Ma, a ragion veduta, ha deciso di non rimettere più piede sotto il tetto coniugale.

Il sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, che ha investigato sulla vicenda, ha deciso di denunciare l'anziana con l'accusa di omicidio pluriaggravato ma, data l'età, la donna potrà rimanere in stato di libertà.