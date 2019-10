Anziano abbatte due motociclisti, scappa e fa schiantare un'auto della polizia

Mettendosi alla guida della sua automobile, una Fiat Punto, è riuscito a scatenare il panico sulle strade della sua città. È accaduto ieri mattina, a Reggio Emilia, a un uomo di 84 anni che, tamponando una moto, ha prima mandato in ospedale i due centauri a bordo, poi ha danneggiato altre due macchine e ha fatto schiantare una Volante della questura del capoluogo emiliano, che aveva cercato di arrestare la sua corsa.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta di Reggio, l'anziano del posto è stato bloccato dalla polizia subito dopo l'incidente e al termine di un inseguimento che agli altri automobilisti è parso surreale. Il primo incidente, quello più grave, si è verificato in via Garcia Lorca, tra due località vicine alla città, Bagno e Masone. In questo punto, l'uomo ha urtato una Triumph con in sella un 51enne e una donna 48enne, finiti sulla pista ciclabile che costeggia la strada subito dopo il colpo. L'84enne, a quel punto, probabilmente in stato confusionale, non si è fermato per i soccorsi ed è scappato in direzione Reggio Emilia, urtando nel percorso altre due macchine.

A quel punto, forse avvertite da chi ha assistito agli incidenti, hanno provato a fermarlo due Volanti della polizia, una delle quali è uscita di strada. Al termine dell'inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo, uscito dall'auto senza alcuna ferita ma spaventato. In base alle prime informazioni, i due motociclisti sono stati portati d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova. Il più grave dei due risulta il 51enne, che avrebbe riportato ferite serie ma che, però, non sarebbe in pericolo di vita.