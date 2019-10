Anziano aggredito e ucciso da due cani

Un anziano di 74 anni è stato aggredito e ucciso da due cani a Brugnera, comune in provincia di Pordenone. L’uomo conosceva da anni gli animali e spesso li accudiva in assenza della loro padrona. Ancora da capire cosa abbia scatenato la violenza che ha portato alla sua morte. Anche la moglie è stata assalita e si trova in ospedale, salvata dal figlio che ha sparato a un cane, non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta in Friuli-Venezia Giulia. Avellino Corazza sarebbe entrato nel recinto dove si trovavano i cani da difesa per dare loro da mangiare. La proprietaria, sua parente e vicina di casa, aveva chiesto all’anziano di prendersene cura in sua assenza. Il 74enne conosceva da anni i due cani e non ha quindi avuto nessun timore a fare questo piacere alla donna.

Qualcosa però non è andato come doveva e, appena è entrato nel recinto, gli animali lo hanno assalito, sbranandolo. La moglie, allarmata dalle urla del marito, è immediatamente corsa in suo aiuto, venendo anche lei attaccata. Solo l’intervento del figlio, che ha imbracciato il fucile e sparato al cane, è riuscito a salvarla. Per Corazza non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne la morte. Sua moglie è stata invece trasportata in codice rosso all’ospedale di Pordenone. Diverse le ferite provocate dai morsi degli animali, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.