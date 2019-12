Anziano pestato in casa da rapinatore, il fratello spara e lo salva

Grave episodio di tentata rapina con aggressione avvenuto a Tuoro sul Trasimeno, località in provincia di Perugia, in seguito al quale, per proteggere il fratello pestato dal malvivente, un anziano si è visto costretto ad espolodere alcuni colpi di pistola .

Stando a quanto ha riportato la stampa locale, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso sabato 14 dicembre, per la precisione verso le ore 20.

I due fratelli, entrambi anziani, stavano per mettersi a tavola quando, come hanno riferito agli inquirenti che si stanno occupando di condurre le indagini sull'accaduto, alla loro porta si sarebbe presentato un uomo incappucciato. Quando una delle due vittime ha aperto l'uscio di casa è stata immediatamente aggredita con violenza dallo sconosciuto, senza avere la possibilità nè il tempo di reagire.

Il malvivente, infatti, è subito saltato addosso all'anziano, facendolo finire a terra e pestandolo come una furia nel tentativo di metterlo fuori combattimento. Il padrone di casa, per contro, ha cercato di difendersi in ogni modo, dando vita ad una colluttazione con l'uomo incappucciato ed attirando così l'attenzione del fratello, che in quel momento si trovava in cucina.

Dopo essersi reso conto di cosa stava accadendo ed aver visto il congiunto in terra e sanguinante, il secondo anziano è corso a recuperare una pistola regolarmente detenuta ed ha raggiunto nuovamente l'ingresso dell'abitazione, dove la colluttazione era ancora in corso.

Senza pensarci due volte, ha esploso alcuni colpi di pistola in aria, in totale quattro o cinque, con l'intenzione di spaventare il malvivente e metterlo in fuga. Raggiunto il suo obiettivo, con il rapinatore in fuga, l'anziano ha riposto il suo revolver ed ha contattato immediatamente il 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza in soccorso del fratello ferito. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato assistito e medicato: per lui la frattura di uno zigomo e tanta paura.

Congiuntamente ai soccorritori, nell'appartamento dei due anziani fratelli sono giunti anche i carabinieri della stazione di Tuoro sul Trasimeno, che hanno raccolto testimonianze e prove che potessero confermare i racconti delle vittime.

L'ipotesi verso la quale propendono gli inquirenti è che il malvivente possa essere un individuo che conosceva gli anziani, ma che allo stesso tempo non fosse al corrente del fatto che i suoi obiettivi fossero in possesso di un'arma da fuoco.

Proseguono tuttora le investigazioni alla ricerca del responsabile.