Anziano ruba un’auto per accompagnare una ballerina a casa

Particolare e fantasiosa la scusa trovata da un anziano napoletano per giustificare il furto di un’auto. “Accompagnavo una ballerina a casa” avrebbe raccontato ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo in via Milano, a Soresina. Peccato però che della ballerina non ci fosse traccia e che l’auto, una Audi Q3, sia risultata rubata lo scorso 1° luglio a Milano, ai danni di una società nel settore vigilanza e sicurezza della città meneghina. Invece la scusa del 78enne, originario di Napoli ma residente a Milano, raccontata ai Carabinieri che lo hanno bloccato a bordo della potente e nuovissima vettura con targa della Repubblica Ceca, è risultata molto fantasiosa.

L’anziano avrebbe infatti detto di aver preso l’auto in prestito nel parcheggio fuori da un locale, solo per accompagnare una ballerina a casa e che, dopo la galanteria, avrebbe restituito l’automobile al legittimo proprietario. I Carabinieri di Cremona non hanno però creduto alla storiella della ballerina e alla sua buona fede e hanno fermato l’uomo facendo ulteriori accertamenti sul suo conto. L’anziano è così risultato avere diversi precedenti penali in materia di ricettazione e riciclaggio di automobili.