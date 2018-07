Anziano truffato a Colleferro: "Sono un amico di tuo figlio"

“Sono un amico di tuo figlio, mi ha detto che mi devi pagare tu il cd che lui mi ha ordinato”. È successo nella provincia di Roma. Una banale scusa è servita a perpetrare l’ennesima truffa ai danni di un anziano, un pensionato 78enne di Colleferro, da parte di un infermiere 49enne di Carpineto Romano. Gli è bastato fingersi un amico del figlio per farsi consegnare la somma di 70 euro ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Colleferro.

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa al centro della cittadina. L’anziano signore stava riempiendo delle bottiglie d’acqua da una fontana, quando è stato avvicinato da un uomo a bordo di un’utilitaria bianca. Quest’ultimo si è finto un grande amico del figlio, spiegando all’anziano che proprio suo figlio gli avrebbe ordinato un cd e che lui ne aspettava il pagamento di 70 euro. Per confermare la sua versione, avrebbe anche simulato una telefonata con il figlio della vittima, mentre a rispondere sarebbe stato un complice.

L’anziano è dunque tornato a casa per prelevare la somma necessaria al pagamento del cd. Parlando poi con il figlio, l’uomo ha scoperto il raggiro e si è rivolto ai carabinieri. Immediate le ricerche, che hanno permesso di rintracciare il truffatore: vedendosi seguito dagli uomini dell’Arma, aveva cercato di scappare in un bar ma è stato trovato e portato in caserma.

Una perquisizione personale ha permesso di ritrovare i soldi truffati al 78enne, mentre nell’autovettura sono stati rinvenuti 27 cd musicali. Il 49enne è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata e si trova agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per identificare il complice, oltre a verificare se l’uomo arrestato sia responsabile anche di ulteriori truffe.