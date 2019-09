I dati choc arrivano da tutto il mondo: le api stanno morendo. Secondo quanto riportato dagli esperti, in Europa ci sono state perdite fino al 53%, negli Stati Uniti dal 50 al 90%. Numeri spaventosi causati dall'utilizzo di pesticidi e insetticidi e dai cambiamenti climatici.

Come spiega La Stampa, la moria di questi insetti non ha solo effetto sulla produzione del miele o di derivati. Con l'impollinazione, le api assicurano la riproduzione delle piante, alimento per uomini e animali. Senza le api, " all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita ", afferma una famosa frase attribuita ad Albert Einstein.

Essenziali per la vita di esseri umani e animali, questi insetti stanno piano piano scomparendo. Diversi movimenti sono nati in tutto il mondo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma la strada per impedire la catastrofe sembra ancora molto lunga e piena di ostacoli.