Arance tunisine, l'allarme: 162mila chili di agrumi a rischio contagio fungo "macchia nera"

Dopo il caso dell'olio tunisino che ha invaso l'Italia, conquistandone il mercato, ecco quello delle arance tunisine. Già, perché secondo l'Europhyt, l’autorità fitosanitaria dell'Unione Europea, 162mila chili di agrumi potrebbero essere stati contaminati dal fungo della "macchia nera", capace di attaccare e rovinare la buccia del frutto, rendendolo immangiabile e dunque invendibile. Motivo per il quale a marzo e aprile il diparimento ne ha intercettati diversi carichi.

A lanciare l'allarme per primo era stata l'Asaja, l’organizzazione agricola della Spagna, che aveva individuato per la prima volta la presenza del pericoloso fungo e il conseguente rischio di diffusione dalle coste nord africane a tutto il Vecchio Continente.

Al momento, per il rischio "macchia nera sono" attualmente in vigore serrati controlli alle frontiere Ue per tutti gli agrumi importanti in Europa dal Sudafrica e dal Sud America (Argentina, Brasile e Uruguay, per l'esattezza).