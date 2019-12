"Arbitro, sei uno juventino". E il giudice multa i tifosi

"Sei un fallito, sei uno juventino, non sai fare niente ". Sono queste le parole che un arbitro si è sentito urlare, quasi per l'intera durata di una partita di calcio, da parte di alcuni tifosi. Parole che il giudice sportivo ha ritenuto offensive, punendole con una multa.

È successo durante una partita del campionato under 15 regionale A1 dell'Umbria. Quel giorno, si giocava il match tra il Castel de Lago e il Castel del Piano, terminato con il risultato di 3-2. Ma, per gran parte della partita, i tifosi del Castel de Lago avrebbero rivolto all'arbitro offese e insulti, chiamandolo " fallito " e apostrofandolo come " juventino ". Il giudice di gara, Marco Brusco, ha riportato quelle parole nel suo referto di fine partita. Per questo, entrambe le squadre sono state sanzionate, come riportato nel comunicato ufficiale del Comitato regionale Umbria della Figc, Lega nazionale dilettanti.

Nel comunicato, infatti, si leggono le sanzioni deliberate dal giudice sportivo, sulla base dell'andamento del match. Alla società Castel del Piano sono stati inflitti 120 euro di multa, " perché per buona parte della gara i tifosi di detta società offendevano reiteratamente il Direttore di Gara" . Sanzionata anche la società avversaria, sempre con 120 euro, "perché per buona parte della partita i tifosi di detta società offendevano reiteratamente il Direttore di Gara con frasi come: 'Sei un fallito, sei uno juventino, non sai fare niente, ecc...'" .

Il giudice, infatti, ha considerato un'offesa chiamare l'arbitro "fallito" e "juventino" e, per questo ha deciso di punire la società, per il comportamento dei "suoi" tifosi.