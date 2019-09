Arezzo, arrestato spacciatore disabile: vendeva cocaina ed eroina in sedia a rotelle

Probabilmente pensava che nessuno avrebbe mai sospettato di lui, a causa della sua condizione fisica. Così si aggirava nei giardini della città, vendendo stupefacenti. Ma lo faceva sulla sua sedia a rotelle. È stato fermato per questa ragione un disabile grave, che spacciava cocaina ed eroina nel giardino del Porcinai, ad Arezzo. È accaduto in queste ore e l'uomo, un 44enne di origni tunisine, pluripregiudicato per reati specifici, è stato arrestato dai carabinieri della stazione della città toscana. Costretto a muoversi con l'ausilio a causa della mancanza di entrambi i piedi, l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti simili.

Mentre il 44enne veniva avvicinato, più volte, da alcuni tossicodipendenti, alla vista dei militari, lo spacciatore ha iniziato ad agitarsi ed è stato fermato e portato in caserma per un controllo più approfondito. È emerso che l'uomo, addosso, aveva un involucro con 45 dosi di sostanze stupefacenti, di cui circa 7 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina. Per queste ragioni, il 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Arezzo.