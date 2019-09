Arezzo, bottiglie contro bus e militari: nigeriano fermato con spray

Scaglia delle bottiglie di vetro prima contro un autobus e quindi contro i carabinieri della compagnia di Arezzo intervenuti sul posto per tentare di riportare la calma.

Il responsabile del folle gesto è un nigeriano di 30 anni il quale, durante il pomeriggio di ieri, ha preso di mira una corriera con numerose persone a bordo per cause ancora da appurare in fase d'indagine.

Quando il mezzo pubblico si è trovato in via Romana, grossomodo all'altezza dell'incrocio con via Foscolo, l'africano ha iniziato il pericoloso tiro al bersaglio. Dopo aver lanciato la prima bottiglia, il 30enne ha iniziato a gridare minacce contro chiunque gli capitasse a tiro e, dato che aveva con sè altri recipienti di vetro, tra i presenti è scattato subito l'allarme.

"Con fare aggressivo camminava urlando a tutti i passanti" , racconta uno dei testimoni come riportato dal "Corriere di Arezzo". "Mi minacciava di morte mentre cercavo di fermarlo per far sì che lo potessero identificare" , ricorda ancora.

Ed in effetti, quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno avuto notevoli difficoltà dato che alla loro vista lo straniero si è agitato ancora di più, riprendendo col lancio di bottiglie.

"Il soggetto si è scagliato contro di loro, prima urlando poi lanciando le altre bottiglie di vetro verso loro e i passanti" , dice ancora il testimone.

Divenuti essi stessi bersaglio del nigeriano, i militari sono dovuti ricorrere all'uso dello spray urticante così da evitare ulteriori rischi per tutti i presenti ed avere la meglio sul facinoroso.

In attesa del giudizio direttissimo il 30enne si trova dietro le sbarre di una cella di sicurezza, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.