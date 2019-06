Arrestata l'ex miss Belgio Tanja Dexters per traffico di droga. Ma è stato un errore

Da miss Belgio a miss spaccio, per errore. Tanja Dexters, vincitrice della fascia del 2018, è stata arrestata dalla polizia per il suo presunto coinvolgimento in un'inchiesta sul narcotraffico.

La 42enne è stata rilasciata dopo sei ore. Insieme a lei, è finita nei guai anche il compagno. Dunque, si è sfogata sui social, puntando il dito contro gli inquirenti: "Il mondo è impazzito. Lasciate tranquille le persone che sono felici. Cercate la vostra felicità invece di distruggere quella degli altri. Per fortuna, i bambini non erano in casa. Una messinscena per nulla" .

E ha così continuato: "È stato come in un film. Siamo stati bendati e ammanettati, gli agenti indossavano passamontagna e avevano una pistola in mano. Non hanno nemmeno suonato alla porta, hanno rotto una finestra sul retro della casa e improvvisamente si sono trovati nella nostra stanza da letto. Quando ho chiesto perché non hanno suonato il citofono, mi hanno risposto che sarei potuta fuggire" .

Il quotidiano belga L'Essentiel, come riporta il Corriere, racconta di un maxi blitz, condotto da 40 agenti e numerose unità cinofile; tutto questo spiegamento di forze per l'arresto di cinque persone, poi tutte rilasciate. Una clamorosa topica per la polizia belga.