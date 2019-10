L'abbraccio, poi la "trappola": così le rom derubavano tutti

Abbracciavano le loro vittime e, intanto, gli sfilavano l'orologio dal polso. È l'ultima trovata di una banda delinquenziale di etnia rom, perlopiù donne, abile nel derubare sconosciuti di preziosi ed effetti personali di valore. L'organizzazione è stata sgominata dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Mantova nel corso della "Operazione Abbraccio"ed ha condotto all'arresto di 6 persone.

Agivano sempre alla stessa maniera, più o meno col medesimo modus operandi. Le ladre si truccavano e si vestivano con abiti eleganti per non destare sospetti e avvicinavano gli sconosciuti fingendo di dover chiedere loro delle informazioni. Così, al momento di accomiatarsi, li stringevano in un abbraccio di ringraziamento, forte. Talmente forte che il malcapitato di turno non si accorgeva che gli stessero bellamente fregando ori e monili. Ovviamente, le vittime non erano casuali. Nel mirino della gang rom, ci finivano soprattutto anziani o, in ogni caso, persone in età avanzata presumibilmente circuibili. Prerogativa imprescindibile per la scelta degli ignari da derubare era la dotazione di un orologio di valore. Se al braccio esibivano un Rolex, tanto meglio.

Così facendo, tra il maggio del 2018 e l'estate del 2019, la banda di malviventi avrebbe messo a segno circa una trentina di colpi. Secondo quanto riferisce il quotidiano online La Voce di Mantova , il ladrocini si sarebbero consumati perlopiù tra Mantova e l'hinterland della provincia lombarda. Tuttavia, in relazione alle indagini degli inquirenti, l'organizzazione criminale sarebbe stata attiva in gran parte delle regioni del nord Italia e nel resto d' Europa con un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro.

Per questo motivo, oggi 31 ottobre, sono state in arresto 6 persone di etnia rom, delle quali 5 sono donne e un membro uomo. Per altre 12 persone, invece, sono stati emessi altrettanti mandati di custodia cautelare con l'attribuzione dei reati di furto e associazione a delinquere, per un totale di almeno 60 colpi accertati. L'operazione, definita "Abbraccio"per le modalità di svolgimento, è stata condotta dai Carabinieri di Mantova in collaborazione coi Comandi di Milano, Verbania, Verona, Bologna, Brescia e Ancona.

Nel video diffuso su youtube dai militari delle forze dell'Ordine, si può osservare la banda in azione con due anziani in bicicletta mentre, tra una stretta e l'altra, vengono derubati degli effetti personali.