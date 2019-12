Arrestati 2 tunisini, erano i rapinatori del Festival di Sanremo

Il modus operandi era sempre lo stesso: uno di loro faceva da palo, mentre il compare, con la scusa di chiedere una sigaretta o l’accendino, aggrediva il malcapitato passante di turno, spingendolo a terra con estrema violenza e rapinandolo del portafoglio. Si tratta di due immigrati tunisini, di 29 e 24 anni, irregolari in Italia, arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina in concorso, in quanto colpiti da una misura cautelare in carcere, a firma del giudice del tribunale del Riesame di Genova.

Almeno due sono i colpi messi a segno dalla coppia di malviventi, entrambi risalenti al febbraio scorso, nei giorni del Festival di Sanremo. A farne la spese sono stati due turisti: uno abitante a Cuneo, l’altro ad Alba, in provincia di Cuneo. Gli investigatori non escludono che i due abbiamo messo a segno altri colpi, approfittando della calca festivaliera e delle forze dell’ordine impegnate nei classici servizi di sicurezza all'Ariston e nell'immediato cirondario.

Uno dei due malcapitati turisti è stato aggredito nei pressi del Casinò; l’altro dalle parti di piazza Eroi. In tutti e due gli episodi, i nordafricani hanno agito durante le ore notturne e in vicoli poco frequentati. E pensare, che il bottino complessivo ammontava a non più di 50 euro. Nel primo caso, evidentemente, i due nordafricani pensavano che agendo vicino alla casa da gioco, avrebbero trovato qualcuno con il portafoglio pieno di soldi. E invece, è andata male.

Per identificarli, i militari hanno dovuto esaminare con attenzione i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino. Determinante è stata anche la descrizione fornita dai due aggrediti, uno dei quali è stato selvaggiamente picchiato dalla coppia di magrebini, per avere reagito alla rapina. Le due misure cautelari sono state notificate agli arrestati, direttamente nelle carceri di Sanremo e di Genova, dove sono detenuti per aver commesso altri reati.