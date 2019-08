Arrestato a Genova il medico di Sendero Luminoso, organizzazione terrorista di matrice maoista-leninista che negli anni '80 e '90 ha insanguinato il Perù con una sistematica campagna di attentati volta a rovesciare il governo per instaurare una dittatura comunista.

Il medico "Juan Carlos", il cui vero nome è Luis Enrique Paredes Del Pino, è stato arrestato venerdì scorso dalla Digos dopo essersi registrato presso un albergo di corso Europa, nel centro del capoluogo ligure, come reso noto dal Secolo XIX. Il soggetto in questione aveva acquisito la cittadinanza spagnola nel 1997 e lavorava da parecchi anni nel reparto di medicina d'urgenza presso il Centro de Salud de Illescas, nei pressi di Toledo.

A inizio 2013 "Juan Carlos" era già stato arrestato dalla polizia spagnola in seguito a un mandato di cattura emesso dalle autorità peruviane, ma in quel caso Madrid si oppose all'estradizione, l'arrestato venne rimesso in libertà e tornò al proprio lavoro in ospedale.

All'epoca "Juan Carlos" dichiarò: "La polizia mi conosce perchè ho il mio DNI e il passaporto in regola, mi conoscono le banche perchè ho un'ipoteca e mi conosce il Ministero delle Finanze. Di clandestino non ho nulla"; Paredes aggiungeva poi di non aver avuto nulla a che fare con Sendero Luminoso e di esserci finito in mezzo soltanto a causa della confessione di una militante che avrebbe fatto il suo nome agli investigatori per ottenere benefici sulla detenzione.

Non la pensano però così le autorità peruviane, intenzionate a perseguire tutti i membri del gruppo terrorista e non è da escludere che dopo il rilascio di "Juan Carlos" da parte di Madrid, da Lima abbiano emesso un nuovo mandato di cattura internazionale del quale il soggetto in questione non era a conoscenza.

E' poi bene ricordare che il 30 gennaio 2013, in seguito all'arresto a Toledo di "Juan Carlos", il blog marxista-leninista-maoista "Dazibao Rojo" pubblicava un post in suo favore dal titolo "Libertà per il Dr. Paredes Del Pino".

La Procura della Corte d’Appello di Genova nei prossimo quaranta giorni dovrà valutare e pronunciarsi per quanto riguarda la richiesta di estradizione fatta dal Perù. Sendero Luminoso fa parte delle organizzazioni terroristiche riconosciute dall’Unione Europea e se la Procura dovesse ritenere la richiesta valida, Paredes rischierebbe di essere estradato in Perù per fare i conti con la giustizia e intanto rischia di aprirsi un nuovo caso internazionale.