Arrestato a Glasgow Xavier Dupont. Era latitante da otto anni

Fermato e arrestato all’aeroporto di Glasgow il “mostro di Nantes” , Xavier Dupont de Ligonnès. L’uomo che, nel 2011, aveva sterminato la propria famiglia, moglie e quattro figli, e ne aveva poi seppellito i corpi, fatti a pezzi, nel giardino di casa. Era ricercato da otto anni. Ieri pomeriggio in Scozia la sua fuga è però terminata. L’omicida è stato riconosciuto appena sceso da un aereo proveniente dalla capitale francese, nonostante i documenti falsi che aveva con sé. Secondo una prima informazione sarebbe stato identificato grazie a una segnalazione anonima. Il 50enne, discendente di una famiglia aristocratica, era stato visto l’ultima volta, ripreso da una telecamera di sicurezza, mentre stava ritirando dei soldi a un bancomat a Roquebrune sur Argens, nel Sud della Francia. Era il 14 luglio del 2011.

Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Dopo circa una settimana gli investigatori avevano ritrovato i corpi dei suoi familiari fatti a pezzi e seppelliti nel giardino della sua abitazione. La moglie Agnès, 48 anni, e i quattro figli Arthur, 21, Thomas, 18, Anne,16 e Benoît,13. Tutti prima drogati e poi uccisi con almeno due colpi di carabina 22 Long Rifle alla testa. Accanto a loro anche i cadaveri dei due cani di famiglia, di razza Labrador. Il pluriomicida è stato beccato ieri grazie a una telefonata anonima che avvertiva la gendarmerie francese della sua imminente partenza su un volo diretto a Glasgow. I poliziotti francesi non avrebbero però fatto in tempo a bloccare l’uomo all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Paris.

Ci hanno pensato gli agenti scozzesi, avvertiti dall’Interpol. Lo hanno braccato e arrestato appena ha messo piede sulla terraferma. Sembra che al momento dell’arresto il viso dell’uomo fosse totalmente irriconoscibile, forse a causa di molte operazioni chirurgiche subite. L’identificazione si è resa possibile grazie alle impronte digitali. Su di lui, negli anni di latitanza, molte storie, alcune inventate, che lo hanno visto come protagonista. Nascosto in Italia, protetto dalla mafia corsa, scappato addirittura negli Stati uniti perché in realtà agente segreto della Cia. Nessuna conferma però, Dupont sembrava essersi dissolto nell’aria. Qualcuno aveva anche pensato a un possibile suicidio.