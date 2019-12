Arriva il bando che dà una seconda possibilità ai detenuti

Riscoprirsi capaci di svolgere un mestiere mai pensato ed essere utili alla collettività. È questa la possibilità che verrà data a numerosi detenuti di cinque province siciliane grazie al bando “ E vado a lavorare ”. Si tratta di un programma promosso dalla Fondazione “Con il Sud” avente l’obiettivo di rendere effettivo lo scopo rieducativo della pena dando una concreta possibilità a chi si trova in regime di detenzione ordinario o in regime alternativo alla detenzione. L’iniziativa è rivolta alla zona del Mezzogiorno e, per quanto riguarda la Sicilia, saranno interessate le province di Palermo, Siracusa, Catania, Messina e Caltanissetta. Saranno otto (tre per la Sicilia) i progetti selezionati su un totale di 88 proposte che saranno presentate dai partenariati che comprendono una struttura penitenziaria e due enti del Terzo Settore. Riguarderanno 273 detenuti di 14 istituti penitenziari compresi tre carceri minorili.

Faranno parte dell’iniziativa anche cinque uffici per l'esecuzione penale esterna e un ufficio servizi sociali per minori. Tra i destinatari dell’iniziativa ci sono uomini e donne, Lgbt, minori e anche pazienti psichiatrici. Ammonta a più di due milioni di euro il totale dell’investimento reso possibile attraverso risorse private. I protagonisti del bando potranno apprendere dunque un mestiere reintegrandosi nella società come fornai, pasticceri, sarti ed operatori ecologici.

Verranno avviate nuove cooperative sociali per la produzione e distribuzione di prodotti da forno nel settore dolciario. A tal fine ci sarà anche il contributo della professionalità di chef stellati. Verranno rafforzate attività imprenditoriali che già sono avviate come una lavanderia, un'impresa specializzata in prodotti da forno e catering, una sartoria sociale e un’azienda no profit che si occupa della raccolta dei rifiuti. Contestualmente a queste attività sono previsti dei servizi di supporto psicologico per i detenuti che intraprenderanno questo percorso ma anche per i loro familiari. Non mancheranno consulenze professionali e legali per un miglior inserimento nel mondo del lavoro. A chiusura del progetto, per 146 detenuti ci sarà la possibilità di eseguire dei tirocini retribuiti e per 115 di loro la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro di cui 47 con contratto a tempo indeterminato.