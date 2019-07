Arriva la condanna per i rapper che hanno rapinato e preso a botte i fan

Condannati con l’accusa di tentata rapina e lesione i rapper Traffik e Gallagher. Due anni e mezzo per il primo e due anni e tre mesi per il secondo. La sentenza per i due artisti di 25 e 23 anni, che all’anagrafe sono conosciuti con il nome di Gianmarco Fragà e Gabriele Magi, è arrivata oggi con il rito abbreviato per i fatti che sono avvenuti a Roma il 23 febbraio scorso.

I due rapper qualche mese fa, hanno aggredito e rapinato tre adolescenti nella stazione Termini di Roma. I ragazzini avevo chiesto un autografo e un selfie con Trafik e Gallagher, ma i rapper invece hanno aggredito i malcapitati con un tirapugni. Gli adolescenti sono riusciti a scappare e denunciare alla polizia l’accaduto, ma durante la fuga, i rapper hanno picchiato selvaggiamente anche un 50enne del Bangladesh che si è trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. È stato preso a calci e pugni e anche lui è stato rapinato. Durante la colluttazione è stato investito da un auto di passaggio. È stato condotto in ospedale con una gamba fratturata e dimesso con una prognosi di 30 giorni, ma non ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto

Lo hanno fatto i tre adolescenti e, grazie alle testimonianze e alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i fatti. I rapper sono stati subito identificati e arrestati un mese dopo. Celebri nell’ambiente trap e hip pop, Traffik e Gallegher non sono nuovi alle forze dell’ordine. La sentenza mette fine a un’indagine lampo.