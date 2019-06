Arriva lo stop dalla legge: "Strappare le unghie a gatti è una pratica barbara e disumana"

Strappare le unghie ai gatti è una pratica barbara ed è stata messa fuori legge. Dove? Nello stato americano di New York, che si appresta a diventare la prima realtà federale degli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai felini.

La legge, discussa e approvata martedì 4 giugno, è adesso nelle mani del governatore Andrew Cuomo.

La proposta prevede una multa di mille dollari per i veterinari che sottoporranno i felini a questa operazione, definita "barbara e inumana" dalla prima firmataria della proposta, la democratica Linda Rosenthal

La "deungulazione" è vietata in gran parte dei Paesi in Europa e in Canada, così come a Los Angeles, San Francisco e Denver, ma finora nessuno Stato negli Usa ha mai fatto un passo così decisivo. A differenza delle unghie umane, gli artigli dei gatti sono attaccati all'osso, per questo per l'asportazione serve un veterinario che incida i tendini e i nervi per rimuovere il segmento finale.

L'ssociazione newyorkese dei veterinari si era opposta, sostenendo che l'intervento è necessario per ridurre i rischi che i gatti graffino le persone o rovinino divani e mobili, oppure, nel caso i padroni abbiano un sistema immunitario indebolito, trasmettano infezioni che possono risultare anche letali.

Si tratta di un tema molto sentito a New York dove, secondo una statistica risalente al 2016, vivono oltre mezzo milione di gatti. L'origine della "deungulazione" risale al lontano 1952, quando sulla rivista dell'American Veterinary Medical Association venne pubblicata la lettera di un veterinario di Chicago, A. G. Misener, in cui si presentava per la prima volta questo intervento, definito "utile e semplice nelle procedure".